Читатели Die Welt раскритиковали план Зеленского по завершению украинского конфликта Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt с критикой восприняли предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским план завершения конфликта на Украине.

В комментариях немцы пишут, что политику следовало бы "заявить о нейтралитете своей страны".

- Господин Зеленский, в своих мирных планах, пожалуйста, ответьте на важнейший вопрос: как русские смогут сохранить свою культурную идентичность, если территории, на которых они живут, останутся украинскими? - пишет читать издания Matthias F.

Тем временем, некоторые вспомнили, что Зеленский в прошлом актер.

- Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер - президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны, - считает Matthias V.

Другие читатели издания считают, что Зеленскому пора начать "уважать меньшинства, не притеснять русское население и русскую культуру".

- Крым и Донбасс остаются российскими. Тогда можно вести переговоры, - считает Wolf B.

Накануне украинский политик Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. Инициатива президента Украины по достижению мира в стране включает в себя восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск", "возвращение справедливости".