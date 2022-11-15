RT запустил новый мультимедийный портал на сербском языке. ФОТО: https://rt.rs/

Пока мультимедийный портал доступен онлайн-платформе RT запустил вещание на сербском языке. Пока вещание ведется на онлайн-платформе — RT Balkan. Но в планах переход на телевизионное вещание, старт запуска планируется до 2024 года.

- Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: «Браћо, гледајте RT, — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Новый проект будет освещать самые актуальные события, происходящие в регионе, а также мировые события с альтернативной точки зрения.

Редактором сайта стала Елена Милинчич.

Помимо интернет-площадки новый ресурс будет доступен в Telegram-канале и на других платформах.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что сербские власти начнут поддерживать санкции в отношении России только с «Дамокловым мечом над головой». Эта позиция вызывает определенное давление на строну со стороны Запада, пишет "360".