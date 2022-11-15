В Новой Каховке введен комендантский час с 15 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Администрация Новой Каховки сообщила об обновлении комендантского часа в городе Херсонской области. Теперь период действия ограничений действует с 19:00 до 06:00, начиная с 15 ноября 2022 года. Сообщает пресс-служба власти Новой Каховки в официальном Telegram-канале.

"Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022", - говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.

До этого в Новой Каховке действовал комендантский час с 22:00 до 05:00 по Москве.

Напомним, сегодня, 15 ноября 2022 года, сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки покинули город в связи с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

10 ноября 2022 года, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо впервые публично прокомментировал решение о передислокации подразделений ВС России на левый берег Днепра из Херсона. Чиновник назвал это "крайне тяжелым решением".

Позднее, 12 ноября 2022 года, "глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года. При этом ограничивается въезд и выезд из города с момента объявления положения.