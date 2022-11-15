Лавров завершил работу на саммите G20 в Индонезии Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил работу на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), который проходит на индонезийском острове Бали.

В настоящее время глава российского МИД отправился в Россию, передает РИА Новости.

Напомним, Лавров прибыл на Бали в воскресенье, 13 ноября. Главу российской внешнеполитического ведомства на острове встретили традиционными танцами в национальных костюмах, а также игрой на барабанах. Саммит G20 завершится 16 ноября.

В минувший четверг, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», уточнив, что Россию представит глава Министерства иностранных дел РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения Путина не участвовать в саммите G20 на Бали. Политик заявил, что присутствие президента России на саммите «Большой двадцатки» было бы желательным.