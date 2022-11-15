Путин указом присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание "Городов воинской славы"

Подписанные президентом России Путиным указы разместили на сайте Кремля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Городов воинской славы" Мелитополю и Мариуполю. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - говорится в указе о присвоении звания Мелитополю.

Аналогичным образом сформулирован документ, посвященный новому титулу Мариуполя.

Несколько ранее глава Российской академии наук Геннадий Красников во время доклада Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Глава государства в свою очередь поддержал инициативу Красникова.

"Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам - Мелитополю и Мариуполю", - сказал Красников на заседании Российского оргкомитета "Победа".