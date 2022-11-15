Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российской экономике необходима структурная перестройка, поскольку экономическая ситуация в стране может ухудшиться, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», – заявила она в ходе выступления в Государственной думе.

По мнению главы Центробанка, решение вопроса финансирования структурной перестройки экономики является главной задачей задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики.

Как писал сайт KP.RU, ранее Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков в течение последних месяцев сместились в сторону более жесткого варианта развития событий.