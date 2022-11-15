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НовостиЭкономика15 ноября 2022 14:40

Правительство России не будет вводить экспортные пошлины на уголь с 2023 года

Кабинет министров решил, что налога на добычу полезных ископаемых пока достаточно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России не будет вводить экспортные пошлины на уголь с 2023 года

Правительство России не будет вводить экспортные пошлины на уголь с 2023 года

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь, рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Как сообщил замглавы Минфина в беседе с «Интерфаксом», кабинет министров решил, что налога на добычу полезных ископаемых пока достаточно. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в первом квартале 2023 года, добавил он.

Ранее стало известно, что правительство РФ обсуждает введение с 1 января 2023 экспортной пошлины на уголь и цены отсечения, при которых они будут взиматься. Цена отсечения обсуждалась на уровне 150 долларов за тонну и выше. Позже первый вице-премьер России Андрей Белоусов высказал мнение, что экспортная пошлина на уголь, вероятнее всего, не заработает в 2023 году из-за текущих контрактных цен.