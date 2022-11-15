На Украине сообщили о взрывах в Харькове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько взрывов произошло в Харькове в результате ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре города. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Находитесь в укрытиях. Россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах», – написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате взрывов нет.

Ранее на Украине сообщили, что вечером 15 ноября сразу в нескольких областях страны раздались взрывы. В частности, взрывы былои слышны в Черкасской, Хмельницкой, а также в Сумской и Одесской областях.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.