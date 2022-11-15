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НовостиПолитика15 ноября 2022 14:53

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В городе есть перебои с электроснабжением
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Украине сообщили о взрывах в Харькове

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько взрывов произошло в Харькове в результате ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре города. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Находитесь в укрытиях. Россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах», – написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате взрывов нет.

Ранее на Украине сообщили, что вечером 15 ноября сразу в нескольких областях страны раздались взрывы. В частности, взрывы былои слышны в Черкасской, Хмельницкой, а также в Сумской и Одесской областях.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.