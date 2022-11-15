В Офисе Зеленского назвали критической ситуацию с электроснабжением на Украине Фото: REUTERS

Ситуация с электроснабжением на Украине критическая в связи с ударами по объектам энергетической инфраструктуры страны, заявил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

«Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая – вводятся специальные графики аварийных отключений. «Укрэнерго» вынуждена начать экстренные отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», – написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей Украины умеренно потреблять электроэнергию.

Напомним, во вторник, 15 ноября, вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Также взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области.