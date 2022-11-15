The Telegraph: Запад поспешил объявлять себя победителем на Украине Фото: REUTERS

Запад поспешил объявлять себя победителем в украинском конфликте, пишет автор Шерелль Джейкобс в статье для издания The Telegraph.

- Представителей западных стран не покидают мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается сказочный конец, - отмечается в публикации.

При этом Джейкобс обращает внимание на то, что после того, как украинские войска вошли в Херсон, Соединенные Штаты и Евросоюз убедили себя, что победа на стороне Киева. Однако автор отмечает, что на самом деле конфликт еще не завершен и самое главное - Россия не будет сдаваться.

Так же она добавила, что ряд стран, в числе которых Китай, Индия и Саудовская Аравия, не выступили против России. Обозреватель предполагает, что это может быть связано с угасающим интересом к американским и европейским идеям, что в результате означает окончание их господства.

Недавно публикация американского издания Newsweek о том, что Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 25,2 млрд долларов, в то время как Европа "не взяла на себя существенных новых обязательств", огорчила читателей. По мнению многих комментаторов, поставки вооружений и боеприпасов Киеву – пустая трата ресурсов, которая может быть выгодна разве что лично президенту США Байдену и американскому военно-промышленному комплексу.