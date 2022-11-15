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НовостиВ мире15 ноября 2022 15:48

Целая страна создаст свою виртуальную копию, чтобы не исчезнуть

Государство Тувалу переместится в виртуальное облако из-за глобального потепления
Сергей ГАПЧУК
Государство Тувалу переместится "в облако" из-за глобального потепления

Государство Тувалу переместится "в облако" из-за глобального потепления

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тихоокеанское государство Тувалу в Полинезии планирует создать свою копию в виртуальном пространстве, это связано с глобальным потеплением и «на случай затопления» океаном, об этом на конференции ООН по изменению климата в Египте заявил министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе.

«По мере того, как наша суша исчезает, у нас нет выбора, кроме того, как стать виртуальной страной. Наша земля, наш океан, наша культура это самое ценное богатство нашего народа, и для того, чтобы уберечь его от ущерба, вне зависимости о того, что станет с физическим миром, мы переместим его в облако», - пояснил глава МИД.

Кроме того, Кофе подчеркнул, что «острова не переживут быстрого подъема уровня моря».

Напомним, Тувалу - это тихоокеанское государство в Полинезии, располагается на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Столицей государства является Фунафути.