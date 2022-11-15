Слуцкий покинул пост главного тренера казанского «Рубина» по собственному желанию Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера казанского «Рубина» по собственному желанию. Он занимал эту должность с декабря 2019 года.

Как передает «КП-Спорт», во вторник, 15 ноября, специалист уже попрощался с игроками на базе «Рубина» и поблагодарил руководство и футболистов за оказанное доверие. Клуб в свою очередь выразил Слуцкому огромную признательность и благодарность за «неоценимый вклад в развитие».

В настоящее время «Рубин» занимает четвертое место в Первой лиге. У него 31 очко после 18 туров. Казанцы отстают от лидирующей «Балтики» из Калининграда на четыре очка.

Напомним, Слуцкий в 2009-2016 годах был главным тренером ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России – в 2013, 2014, 2016. Кроме того, с армейцами он по два раза выигрывал Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015-20156 годах специалист воглавлял сборную России по футболу.