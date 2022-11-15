Студенты колледжей сшили для российских военнослужащих более 21 тысячи изделий

В России студенты колледжей участвуют в акции "Мы рядом" в рамках проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Благодаря этому учащиеся помогают отшивать все необходимые вещи, которые доставляются нашим военнослужащим в зону проведения спецоперации. Всего ребятам удалось сшить уже более 21 тысячи изделий.

На протяжении трех недель студенты среднего профессионального образования создают косынки, нижнее бельё, носки, хирургические простыни и многое другое. А накануне они начали изготавливать подголовники и стельки для обуви. К готовым изделиям студентов колледжей прикрепляются шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности солдатам за защиту Родины.

Инициатива ребят по изготовлению вещей нашла отклик в Российском движении детей и молодёжи, а также получила поддержку со стороны Российского Содружества Колледжей. Идея создания акции "Мы рядом" появилась с простого поста в соцсети жительницы Набережных Челнов Оксаны Кочуровой. Именно она подала ребятам пример и вдохновила их одежду для мобилизованных.

Одними из первых к этой работе подключились учащиеся Красноярского техникума социальных технологий, Новошахтинского технологического техникума и Кумертауского горного колледжа. Сейчас к акции присоединились уже 183 колледжа.

- Нам приятно и радостно, что молодое поколение активно поддерживает наших военнослужащих, - рассказал председатель РСК Антон Актуганов.

Напомним, акция "Мы Рядом" проходит в рамках Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Она реализуется Российским Движением Детей и Молодёжи совместно с РСК при поддержке Росмолодёжи.