Школьники с Сахалина создали беспилотники для российских бойцов в зоне спецоперации

Сахалинские школьники создали беспилотные летательные аппараты для российских бойцов, участвующих в военной спецоперации на Украине. Отправка беспилотников в зону СВО проходит в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

Проект по производству аппаратов-разведчиков был запущен летом этого года воспитанниками Центра технических видов спорта Южно-Сахалинска. Дрона-разведчика школьники способны собрать в течение двух дней. Сначала дети чертят схему, затем вырезают детали с помощью канцелярских ножей. Беспилотники собираются без клея, поскольку детали для них монолитные.

«Занимаясь тренерской и педагогической деятельностью, мы развиваем патриотизм в наших детях. Помочь российской армии, я думаю, для любого – и для мальчишек, и для девчонок, – круто», – сказал тренер секции авиамодельного спорта Андрей Верхотуров, тренер секции авиамодельного спорта.

Дроны имеют обзор 180 градусов, поднимаются высоту до километра и могут находиться в воздухе без подзарядки до 30 минут. Кроме того, беспилотники-разведчики возвращаются к пилоту даже после повреждения крыла вражескими пулями. Для бойцов в зоне СВО были отправлены уже 10 БПЛА, произведенных сахалинскими школьниками, а в ближайшее время солдаты получат еще три дрона. В будущем школьники планируют собрать для бойцов невидимый беспилотник.