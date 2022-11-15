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НовостиВ мире15 ноября 2022 17:57

Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии из-за аварийного отключения ЛЭП

Спыну уточнил, что "линии не были повреждены"
София ГОНЧАРОВА
Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии из-за аварийного отключения ЛЭП

Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии из-за аварийного отключения ЛЭП

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что государство перестало получать электроэнергию из Румынии из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча - Вулканешты - Молдавская ГРЭС. Об этом написал в своем Telegram-канале.

- Одна из линий электропередачи, которая отвечает за транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране, - заявил политик.

Также Спыну уточнил, что "линии не были повреждены". Он пояснил, что отключение произошло в связи с сегодняшним обстрелом инфраструктуры Украины.

Напомним, сегодня вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он добавил, что в украинской столице сейчас без света осталась, по предварительным данным, минимум половина потребителей. Тем временем, очевидцы делятся в сетях фото и видео, показывая, как выглядит центр Киева сейчас.