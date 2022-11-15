Мосприрода обновила карту пунктов приема вторсырья

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

К Всемирному дню вторичной переработки, который отмечают 15 ноября, ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны г. Москвы обновило карту приема вторсырья. Напомним, с 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудованы специальные контейнерные площадки, где установлены серые и синие контейнеры. В синие баки можно опускать вторсырье, в том числе бутылки от молока, соков, упаковки от йогуртов, контейнеры, стекло, картон, бумагу, металл. Серые контейнеры предназначены для смешанных отходов (остатки еды, испорченные продукты, упаковки, не подлежащие переработке). Сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией – синие для вторсырья и серые для смешанных отходов.

ПЕРЕДАЮТ, ПРОДАЮТ, УТИЛИЗИРУЮТ

Главной целью Всемирного дня вторичной переработки является привлечение внимания всех людей к этой теме. Раздельный сбор отходов – это вторичное сырье, из которого можно сделать необходимые товары без дополнительной нагрузки на окружающую среду. Необходимо грамотно утилизировать отходы, но лучше их перерабатывать, чтобы дать использованному сырью вторую жизнь.

«На природных территориях и в экоцентрах ГПБУ «Мосприрода» увеличилось количество адресов, где расположены пункты по приему раздельно собранных отходов. Все они установлены в первую очередь с эколого-просветительской целью и для приобщения людей к экокультуре. Их основная задача – познакомить посетителей, в том числе детей, с правилами раздельного сбора отходов и рассказать, как их сортировать и утилизировать, – отметила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны г. Москвы Вера Струкова. – В частности, за 9 месяцев 2022 года в пункты приема раздельно собранных отходов Мосприроды принесли около 20 тонн предметов и вещей».

Проект по приему в переработку старой обуви «Добробувь» открыл 5 пунктов приема: в экоцентрах «Воробьевы горы», «Битцевский лес», «Конный двор», «Скворечник», «Экошкола Кусково». Собрано и передано на переработку свыше 2800 кг.

«Добрые крышечки» — принимаются пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов. Собирая «Добрые крышечки», москвичи не только делают город чище, но и помогают детям, которым нужна поддержка. Все вырученные деньги за собранные крышечки переводятся на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На природных территориях и в экоцентрах работают 9 пунктов приема крышечек: в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», в экоцентрах «Воробьевы горы», «Конный двор», «Скворечник», «Царская пасека», «Экошкола Кусково», на ул. Родионовская, д. 2, на ул. Осенняя, д. 18. С января по конец сентября участники проекта собрали и передали на переработку более 2600 кг.

Проект «Добрые вещи» принимает ненужные вещи в хорошем состоянии (одежда, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, подушки и одеяла), спортивный инвентарь (ролики, коньки, лыжи, сноуборды, самокаты, велосипеды, скейтборды) и средства реабилитации. Часть этих вещей бесплатно раздают нуждающимся, а часть продают. Вырученные средства идут на покупку оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями. В рамках сотрудничества с Мосприродой работают 3 пункта приема: в экоцентре «Экошкола Кусково», природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и в ландшафтном заказнике «Теплый Стан». В 2022 году собрали и передали на переработку 3300 кг вещей.

Напомним и о проекте по сбору одежды и обуви «Доброворот», который проходит в экоцентрах «Воробьевы горы» и «Битцевский лес». Участники проекта за 9 месяцев 2022 года собрали и передали на переработку более 1000 кг.

ОТХОДОВ СОБРАЛИ ТОННЫ

Принесли свои результаты и эколого-просветительские акции по раздельному сбору отходов:

- в экоцентре «Экошкола Кусково» с января по конец сентября собрали и передали на переработку более 4500 кг отходов;

- в экоцентре «Битцевский лес» проходит акция «Разделяй и здравствуй!». За 9 месяцев 2022 года собрано и передано на переработку свыше 5000 кг;

- акция «Собирай! Разделяй! Сдавай!» в Бирюлевском дендропарке по приему на переработку старых, не пишущих ручек и фломастеров, CD-дисков и коробочек из-под них, зубных щеток (кроме электрических), мелких электроприборов, любых проводов, зарядных устройств, батареек, очков, зонтиков, чеков, пластиковых карт. За 9 месяцев 2022 года собрано и передано на переработку порядка 80 кг.