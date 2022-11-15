Бывший американский генерал-лейтенант Келлог: США не хотят победы Украины Фото: REUTERS

Американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что на Соединенные Штаты сейчас не хотят победы Украины. Своей позицией по украинском конфликту он поделился в эфире Fox Business.

- Если бы мы хотели, чтобы они (украинская сторона) победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS, - сказал Келлог.

Генерал США также добавил, что решение российского командования отвести войска России на левый берег Днепра было продуманным.

- Русские сделали очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход, - подметил эксперт.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ Сергеем Суровикиным и отдал приказ отвести войска из Херсона за левый берег Днепра.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года.