Дочка Юлии Началовой заговорила о смерти мамы: "Взяла себя в руки" Фото: из соцсетей

Дочка Юлии Началовой с годами все больше становится похожа на свою знаменитую. Недавно Вера Алдонина появилась на публике, 15-летняя девушка исполнила песню из репертуара Уитни Хьюстон.

Глядя на нее, становится понятно, что мама одарила ее не только эффектной внешностью, но и хорошими вокальными данными.

Вера не исключает, что пойдет по стопам родительницы и станет певицей, а может попробует себя в режиссуре, ей нравятся заниматься постановкой мюзиклов.

- Мама очень радовалась, когда я что-то пела. Теперь я точно понимаю, что творческий путь – мой путь! – говорит она сайту mk.ru.

Дочка Юлии Началовой заговорила о смерти мамы: "Взяла себя в руки" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Своих песен у нее пока нет, но если понадобятся, то дедушка – отец Юлии, обещает написать. Он же занимается с внучкой музыкой, учит ее технике вокала.

Бабушка и дедушка всегда рядом с ней, поддерживают и помогают советами. Именно благодаря им Вера справилась с потерей самого дорого человека.

– Поддержка близких людей, конечно, очень помогла. А еще – умение собраться и взять себя в руки. Это меня спасло! Бабушка очень помогла. Она – моя главная поддержка и опора, - заключила она.