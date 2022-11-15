Украина приостановила прокачку нефти в направлении Венгрии по трубопроводу "Дружба" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины приняли решение о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии по трубопроводу "Дружба". Об этом 15 ноября сообщил советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

Поясняется, что это связано с падением напряжения.

- Украинская сторона проинформировала нас о приостановке прокачкп в направлении Фенешлитке (Венгрия) из-за падения напряжения, - сообщил представитель компании РИА Новости.

Тем временем, нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила, что следит за ситуацией на нефтепроводе. Также там уточнили, что стратегических запасов стране хватит для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба.

Напомним, 15 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и работавших системах ПВО. Также сегодня взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. После этого, вслед за Киевом, экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины.