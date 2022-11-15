Снизить калорийность и ввести 15-минутные зарядки: эксперты дали советы, как привести себя в форму к Новому году

Со стартом тренировок лучше не затягивать Фото: "КП" Архив

Середина ноября – это период, когда многие традиционно начинают подготовку тела к новогодним празднествам. Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова дала советы тем, кто хочет встретить праздники в комфортном весе.

Начинать нужно с питания и коротких занятий, и постепенно увеличивать нагрузку. Морить себя многочасовыми нагрузками плохая идея, нужно ввести физкультуру в свою жизнь и постепенно поддерживать этот режим.

Нужно больше пить воды и вести дневник тренировок.

- Каждый день минимум 15 минут уделять утренней гимнастике или активной прогулке, добавить интенсивные тренировки, – советует эксперт.

Питание играет в этом вопросе немаловажную роль. Но перед изменением рациона стоит проверить здоровье и если противопоказаний нет, изменять питание. Лучше всего сработает дефицитный по калорийности рацион. Важно, чтобы в этот период рацион худеющего не был скудным и обеспечивал организм всеми необходимыми питательными элементами.

- Если дефицит не превышает 20%, рацион сбалансирован по макро- и микронутриентам, то такой дефицит считается безопасным для организма, - сказала «Абзацу» врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

А психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова советует как можно скорее заняться фигурой, это позволит избавиться от стресса, который присутствует в жизни современного человека.

- Монотонные действия, направленные на сбрасывание лишних килограммов, дадут ощущение стабильности мозгу. К тому же, во время занятий снимается мышечное напряжение, здесь подходит все: занятия спортом, прогулки, йога, массаж, баня, – пояснила психолог.