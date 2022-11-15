В Минэнерго Украины заявили, что Россия нанесла самый масштабный ракетный удар с начала спецоперации Фото: REUTERS

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала проведения специальной военной операции.

По его словам, сейчас в стране введены аварийные отключения электричества.

- Это самый массированный обстрел энергосистемы ... Попадания (ракет) происходят по всей украинской энергосистеме ... Введены аварийные отключения (электричества), - написал руководитель украинского ведомства у себя на странице в социальной сети.

Напомним, вечером 15 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и работавших системах ПВО. Также сегодня взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. После этого, вслед за Киевом, экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины.