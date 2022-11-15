В Белгородской области три человека погибли во время обстрела

Скончалась пенсионерка, пострадавшая при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число погибших при обстреле Белгородской области во вторник 15 ноября увеличилось до трех. Об этом сообщил глава министерства здравоохранение региона Андрей Иконников.

По словам министра, скончалась пенсионерка, которая была госпитализирована после обстрела с тяжелыми ранениями.

«Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80-ти лет скончалась», - написал Иконников в Telegram во вторник 15 ноября.

Иконников сообщил, что в больнице остаются еще двое пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. Состояние второго пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, вечером 15 ноября обстрелу со стороны Украины подверглись два городских округа Белгородской области. Над Валуйками российская система ПВО сбила «Точку-У». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Позже появилась информация, что два человека погибли при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области, еще трое жителей пострадали.

Ранее сообщалось, что в октябре несколько человек погибли при обстреле Белгородской области со стороны Украины, среди погибших при обстреле Шебекино был 14-летний ребенок.