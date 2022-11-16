Демограф Крупнов допустил остановку роста населения планеты к концу столетия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мире после 2070 года, а, быть может и раньше, рост численности населения прекратится. Причиной этого процесса станет "чума малодетности", когда современные семьи отказываются заводить детей или рожают не больше одного-двух, предупредил демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

- В мире свирепствует чума малодетности. В том же Китае на одну семью уже приходится 1,3 ребенка. По существующим прогнозам, к концу столетия в стране останется только порядка 800 миллионов человек при текущих 1,4 миллиарда. Подобная проблема наблюдается во всем мире: даже в африканских, южноазиатских странах, которые традиционно считаются пятидетными, - объяснил эксперт в с беседе с изданием Lenta.ru.

Демограф также обратил внимание на то, что по мере развития общества число детей в семьях резко сокращается. Кроме того, специалист поделился предположениями о возможном наступлении демографической зимы.

- Малодетность в мире доминирует ... Неслучайно ООН написал свой доклад, который даже подвергся критике - многие считают, что рост населения прекратится раньше. Так что проблема в мире совсем не в перенаселении, а именно в чуме малодетности, - подытожил Крупнов.

Ранее ОТР писал, демограф Алексей Ракша рассказал, как Россия может остановить сокращение населения в ближайшие 10-15 лет. По его словам, для этого властям следует принять "все меры", а экономика должна "пойти в гору". Также он посоветовал увеличить расходы на здравоохранение и маткапитал.

Об этом сообщает Lenta.ru.