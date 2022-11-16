Аналитик Юшков назвал февраль и март самыми критичными месяцами для энергетики Европы в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков сообщил, что рост цен на газ в Европе будет продолжаться.

При этом, по его мнению, самыми критичными месяцами для европейских стран станут февраль и март 2023 года. Он предполагает, что такое развитие событий возможно, поскольку уже сейчас цены пошли вверх из-за похолодания, а Китай дал указание госкомпаниям направлять газ на внутренний рынок. Об этом пишет Lenta.ru.

- Как только будет сообщаться, что начался полноценный отбор из хранилищ, что запасов остается все меньше, рынок начнет нервничать. Самыми критичными месяцами в этом отношении станут февраль и март. Они сложные традиционно - к этому времени газа в ПХГ становится мало, приходится переключаться на текущий импорт. Но теперь такие возможности будут ограничены, - объяснил эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Евросоюз пострадал от собственных санкций против России. Отопительный сезон станет для него большим испытанием. Это связано с тем, что ЕС сильно зависит от российского газа и теперь вынужден покупать его у США в четыре раза дороже.

Также RT писал о том, что замгендиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев спрогнозировал ситуацию с отопительным сезоном в ЕС. По его мнению, с началом отопительного периода, когда газ начинает использоваться в теплоснабжении, можно ожидать, что темпы сокращения потребления снизятся до 8-10%.