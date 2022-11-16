Макрон заявил о намерении обсудить падение ракет в Польше на саммите G20

Макрон намерен обсудить взрывы в Польше на саммите "Большой двадцатки". Фото: REUTERS

Эмманюэль Макрон заявил о намерении поднять вопрос о взрывах на территории Польши, произошедших во вторник 15 ноября, на саммите «Большой двадцатки». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Сообщается, что Макрон намерен инициировать проведение дискуссий по поводу падения ракет на польской территории на саммите G20 в среду утром. Также сообщается, что французский лидер «находится в контакте с польскими властями» по поводу произошедшего в населенном пункте Пшеводув инцидента.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренный службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

Польская сторона выдвинула версию, что упавшие на территории страны ракеты якобы были российскими. Минобороны РФ опровергло эти заявления и назвало обвинения в адрес России провокацией со стороны Польши с целью эскалации.