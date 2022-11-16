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НовостиЗдоровье15 ноября 2022 22:12

Врач Хомяков отнес выпадение волос к последствиям переохлаждения организма

Он добавил, что при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек
София ГОНЧАРОВА
Врач Хомяков отнес выпадение волос к последствиям переохлаждения организма

Врач Хомяков отнес выпадение волос к последствиям переохлаждения организма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук, главный врач "ИНВИТРО-Москва" Сергей Хомяков рассказал россиянам о влиянии холодной погоды на организм человека.

По словам доктора, зимой важно не переохлаждаться. Все дело в том, что у некоторых людей при морозах может проявляться особая форма реакция - холодовая аллергия или холодовая крапивница. Чаще всего зудящих высыпаний в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Об этом пишет Газета.Ru.

Кроме того, при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек и ослабевает местный иммунитет.

- Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин, - отметил эксперт.

Ранее "Известия" писали, что врач-дерматолог, трихолог "СМ-Косметология" Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. Специалист объяснила, что во время сушки феном потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.