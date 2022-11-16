В России автодилеры начали продавать Volkswagen из Китая Фото: REUTERS

В России ряд автодилеров уже начали принимать заказы на новые электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 X из Китая. Соответствующие предложения публикуются на официальных сайтах дилеров, а также в классифайдах от лица автосалонов. Об этом сообщает "Газета.Ru."

В публикации издания говорится, что один из московских дилеров предлагает автомобилистам приобрести иномарку Volkswagen ID.6 X по цене от 4,85 миллиона рублей. Электрокроссовер идет с полным приводом с двумя электродвигателями суммарной мощностью 305 л.с.,. Кроме того, такая машина способна разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Однако если брать ID.6 X 2021 года выпуска, то в таком случае у дилера в Подмосковье можно приобрести авто дешевле - за 4,16 миллиона рублей

Другой автомагазин, как отмечается в заметке, готов поставить ID.6 X из Китая через Киргизию. Цена вопроса - 2,8 миллиона рублей.

Накануне "Известия" писали, что Volkswagen показала концептуальный внедорожник Scout, производство которого планируется в США к 2026 году. Предполагается, что Scout станет американским суббрендом компании Volkswagen. Он будет ориентирован на продвижение электрических внедорожников и пикапов.