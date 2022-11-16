Аналитик Вавилов допустил, что рост ставок по вкладам продолжится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России максимальный процент по вкладам в рублях в первой декаде ноября вырос до 6,98% против 6,84% в третьей декаде октября и 6,54% к концу сентября. Об этом следует из информации мониторинга Банка России.

По словам эксперта департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, есть все основания полагать, что рост ставок продолжится в будущем. Специалист также напомнил, что весной 2022 года ставки по вкладам находились на уровне около 20%, а после Центробанк планомерно снижал ключевую ставку и в итоге оставил ее на уровне 7,5%. Об этом пишет Ридус.

"По прогнозам ЦБ, инфляция на конец года составит 12-13% ... Это дает основание полагать, что регулятор на ближайшем заседании перейдет к ужесточению кредитной политики, то есть увеличит процентные ставки. Банковский сектор наверняка действует на опережение, стремясь привлечь деньги населения под более выгодные условия для себя", - объясняет аналитик.

Также Вавилов отмечает, что есть еще одна возможная причина повышения ставок - желание банков пополнить свои рублевые резервы. Привлечение денежных средств необходимо и для кредитования другой части населения, считает специалист.