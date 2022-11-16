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НовостиПолитика15 ноября 2022 23:01

НАТО обсудит инцидент в Польше на заседании Североатлантического совета 16 ноября 2022 года

Заседание состоится в Брюсселе
Мария ПАВЛОВА
НАТО проведет совещание по инциденту в Польше.

НАТО проведет совещание по инциденту в Польше.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО проведет заседание Североатлантического совета по инциденту в Польшев среду 16 ноября в Брюсселе. Обсуждение на уровне послов пройдет под председательством генсека Йенса Столтенберга. Об этом сообщил официальный представитель альянса, пишет Reuters.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Тем временем МИД Польши заявил, что на Пшеводув якобы упала ракета российского производства и вызвал посла РФ в Польше в связи с инцидентом.

Также сообщалось, что Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.

Чьи ракеты упали в Польше и повод ли это для войны НАТО с Россией: Вся правда о случившемся, читайте здесь на KP.RU.