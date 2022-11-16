Песков заявил, что не располагает информацией по взрывам в Польше

Песков заявил, что не располагает информацией об инциденте в Польше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, что не располагает информацией о взрывах на территории Польши недалеко от польско-украинской границы, в результате которых погибли два человека.

«К сожалению, я не располагаю какой-либо информацией об этом», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала.

Ранее президент Польши Дуда заявил, что нет точных доказательств, кто выпустил упавшую на Пшеводув ракету.

Тем временем НАТО планирует обсудить инцидент в Польше на заседании Североатлантического совета в среду 16 ноября в Брюсселе.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Также сообщалось, что Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.