ВСУ обстреляли Волноваху ракетами HIMARS/ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вечером во вторник 15 ноября обстреляли населенный пункт Волноваха, находящийся на территории ДНР. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Сообщается, что обстрел произошел в 21.45, речь идет о ракетах HIMARS.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:45 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Волноваха: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Информация о жертвах или разрушениях в результате обстрела не приводится.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что 85 ракетных ударов выпущено по Украине. Он уточнил, что удары отключили энергетику во многих городах страны.

Военные разведчики группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении. Также им удалось уничтожить бронетехнику противника.

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