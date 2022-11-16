Байден на Бали начал экстренную встречу с мировыми лидерами по инциденту в Польше

Байден начал экстренное заседание мировых лидеров по вопросу инцидента с падением ракет в Польше. Фото: REUTERS

Экстренная встреча мировых лидеров по вопросу инцидента в Польше, где неподалеку от границы с Украиной в результате взрыва, предположительно, ракеты погибли два человека, началась на Бали в среду 16 ноября.

Встречу начал президент США Джо Байден, пишет ТАСС,

Сообщается, что во встрече участвуют премьер-министры Японии, Великобритании, Канады, Испании, Нидерландов, Италии и президент Франции. Также в экстренной встрече участвуют глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил работу на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), который проходит на индонезийском острове Бали, и направился в Россию.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет точных доказательств, кто выпустил упавшую на Пшеводув ракету и предложил дождаться результатов расследования.