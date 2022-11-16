Белый дом запросил у Конгресса еще $37,7 млрд на помощь Украине

США намерены выделить дополнительную материальную помощь Украине. Фото: REUTERS

Белый дом направил в Конгресс США запрос о выделении дополнительных средств для направления их на поддержку Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы призываем Конгресс предоставить дополнительные ассигнования для обеспечения того, чтобы у Украины были финансирование, оружие и поддержка, необходимые ей для самозащиты, а также того, чтобы уязвимые люди продолжали получать спасающую жизни помощь», - сказано в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, которое было направлено в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

По данным агентства, речь идет о дополнительных $37,7 млрд, которые будут направлены не только на военную помощь Украине, но и на урегулирование проблем продовольственной и энергетической безопасности.

Тем временем американская армия столкнулась с сокращением арсеналов в результате оказания военной помощи Украине.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее министерство иностранных дел России направляло ноту всем странам, включая и США, поставляющим оружие на Украину.

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