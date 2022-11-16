Медведев заявил, что Россия может изъять активы иностранного бизнеса в ответ на воровство ее активов

Медведев допустил возможность изъятия активов инвесторов из недружественных стран в ответ на присвоение замороженных российских активов на Западе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия может изъять активы иностранных инвесторов из недружественных стран в ответ на возможное присвоение ее активов, которые сейчас находятся в замороженном состоянии в ряде стран Запада. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, если недружественные страны последуют антироссийской резолюции Генассамблеи ООН не оставляет России выбора.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», - написал Медведев в Telegram, указав, что в России находится иностранных активов более чем на 300 млрд долларов.

По словам политика, этого будет достаточно, чтобы компенсировать убытки, которые понесет Россия в случае присвоения Западом ее активов.

Ранее Медведев высмеял англосаксов за попытку наскрести юридическую основу для воровства российских активов и предложил ООН рекомендовать США возместить ущерб Корее, Вьетнаму, Ираку и Югославии.

Напомним, на спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о создании реестра причиненного Украине ущерба. За нее проголосовали 94 страны.