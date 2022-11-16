Госдеп: США собирают информацию для понимания произошедшего в Польше

США собирают информацию, чтобы понять, что произошло в Польше. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты намерены выяснить обстоятельства инцидента со взрывами ракет в Польше во вторник 15 ноября и, в частности, определить, стало ли это результатом преднамеренных действий либо произошло случайно. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель во время брифинга. Трансляция брифинга велась в социальных сетях Госдепартамента, она доступна здесь.

«Мы работаем с польским правительством над сбором дополнительной информации», - заявила в то же время представитель совета при президенте США по национальной безопасности Эдриенн Уотсон. Чиновница написала об этом в Twitter.

Тем временем президент США Джо Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты, в результате взрыва который погибли два человека в польском Люблинском воеводстве, были запущены с территории Российской Федерации.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Тогда же Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.