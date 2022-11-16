Французский политик Филиппо призвал Зеленского не сопротивляться переговорному процессу с Россией

Французский политик призвал Зеленского начать переговоры с Москвой.
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Перестать упрямиться и начать переговоры с Россией предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому во Франции. Твит с таким предложением разместил в социальной сети французский политик Флориан Филиппо, призвав западные страны прекратить выделение материальной помощи и вооружений украинскому режиму.
Флориан Филиппо определил режим Зеленского как «мафиозный».
«Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры! Даже американские демократы уже проявляют нетерпение. Довольно выделять миллиарды и оружие для этого мафиозного режима!» — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал отказ от любых переговоров с Путиным. Чем это может кончиться для Украины, читайте здесь на KP.RU.
Позже Зеленский по команде из Вашингтона изобразил готовность к переговорам с Россией.
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