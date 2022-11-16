В Эстонии назвали «ерундой» проблемы украинских беженцев

В Эстонии назвали "ерундой" проблему украинских беженцев на фоне внутренних проблем страны. Фото: REUTERS

Эстонские работодатели назвали «ерундой» проблемы украинских беженцев на фоне внутренних проблем государства. Об этом пишет издание Postimees со ссылкой на руководителя Центрального союза работодателей страны Арто Ааса.

Аас назвал псевдопроблемой шесть тысяч безработных украинских беженцев и призвал обратить внимание на то, что в Эстонии закрываются предприятия и граждане страны оказываются без работы.

Эстонские работодатели предложили направлять украинских беженцев в регионы, где наблюдается нехватка рабочей силы, отметив при том, что вряд ли беженцы помогут решить эту проблему, так как большинство из них планируют вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии украинцы требуют от властей денег и льгот для беженцев, которые разочарованы, что в этой стране им предоставляют «визы, больше похожие на рабочие, чем на гуманитарные».

Ранее украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии. Они «выразили протест» против их размещения в металлических бытовках.

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