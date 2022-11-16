СNN: самолет НАТО отследил траекторию попавшей на территорию Польши ракеты

CNN: самолет НАТО отследил траекторию упавшей в Польше ракеты. Фото: REUTERS

Самолет Североатлантического альянса отследил траекторию ракеты, которая взорвалась на территории Польши во вторник 15 ноября. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что информация о траектории ракеты передана соответствующим службам Польши и НАТО. Откуда прилетела ракета, не сообщается.

Ранее президент США Джо Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты были запущены в Польшу из России. Американский лидер отметил, что траектория ракет не соответствует предположению, что они были запущены из России.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Польская сторона выдвинула версию, что упавшие на территории страны ракеты якобы были российскими. Минобороны РФ опровергло эти заявления и назвало обвинения в адрес России провокацией со стороны Польши с целью эскалации.

Тогда же Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.