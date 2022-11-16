Что произошло в ночь на 16 ноября. Фото: Александр КОЦ

Полковник Ходаренок объяснил, почему переданные Западом Украине системы ПВО не справились с российскими ракетами.

Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше. Представитель ведомства Райдер заявил о необходимости руководствоваться фактами.

Мониторинговая миссия ООН располагает сведениями о том, что ВСУ практикуют пытки и казни пленных.

Белый дом запросил у Конгресса еще $37,7 млрд на помощь Украине. Средства планируется направить на урегулирование проблем продовольственной и энергетической безопасности Украины.

Медведев заявил, что Россия может изъять активы иностранного бизнеса в ответ на воровство ее активов. Замглавы российского Совбеза предложил «бесповоротно изымать» деньги и имущество частных инвесторов недружественных стран.

Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты были запущены в Польшу из России. Американский лидер отметил, что траектория ракет не соответствует предположению, что они были запущены из России.

Французский политик Филиппо призвал Зеленского не сопротивляться переговорному процессу с Россией.

Минфин заявил о доступности льготных ипотечных программ жителям новых российских регионов.

Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Политик официально объявил о начале участия в президентской гонке.

СNN сообщает, что самолет НАТО отследил траекторию попавшей на территорию Польши ракеты.