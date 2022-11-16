Украинские пленные рассказали, как офицеры ВСУ посылали их в плен Фото: REUTERS

Пленные украинские военные заявили, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляли их на позиции, которые были заняты первым корпусом Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пленные рассказали РИА Новости.

Как сообщил один из пленных, офицер ВСУ отправил 16 человек на позиции бойцов ДНР.

«С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена... привозят, кидают на мясо - и всё», - заявил Сергей Грицай, который был мобилизован из-под Сум.

Другой пленный Максим Писарев заявил, что офицер о занятой позиции, однако все равно отправил их к бойцам Донецкой Народной Республики. «Они нас ждали, и он уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», - заявил украинский пленный.

Отмечается, что каждый из восьми пленных человек осуждает поведение, а также отношение украинских офицеров к мобилизованным Украины.