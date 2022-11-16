Трамп предположил, что упавшая в Польше ракета прилетела из России Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что упавшая в Польше ракета была выпущена с российской территории.

«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», заявил политик, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго.

Таким образом, бывший американский лидер разошелся в предварительных оценках того, что произошло в Польше с действующим президентом США Джо Байденом, который ранее назвал причастность Москвы к падению данной ракеты маловероятной. «Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», - заявил тогда глава Белого дома.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что никаких ударов около польской границы не наносилось. «Опубликованные по горячим следам снимки обломков ракет в Пшеводуве не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», - заявили ранее в российском военном ведомстве.