Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил об усталости ЕС от украинской «черной дыры» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в Европейском союзе устали отправлять деньги и технику в украинскую «черную дыру».

Таким образом Макгрегор прокомментировал планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран для того, чтобы добиться выделения средств Киеву. По его словам, сейчас министр обороны США «предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины».

«По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», - заявил он в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, Макгрегор привел недавнее высказывание председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, который заявил о невозможности победы Украины, допустив возможность переговоров с Россией. Как он отметил, с одной стороны, можно увидеть, что президентская администрация говорит: «давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали», а с другой стороны, можно услышать: «что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться».