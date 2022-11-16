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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:31

Движение авто по Крымскому мосту остановили до четырех вечера 16 ноября 2022 года

Движение автомобилей будет закрыто в связи с проведением технологических работ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Движение авто по Крымскому мосту остановили до четырех вечера 16 ноября 2022 года

Движение авто по Крымскому мосту остановили до четырех вечера 16 ноября 2022 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено в связи с проведением технологических работ в среду, 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

Как заявили в пресс-службе ведомства, движения автомобилей по Крымскому мосту не будет 16 ноября этого года с 04.00 до 16.00. В министерстве транспорта Крыма призвали граждан в данное время не планировать поездок из республики в Краснодарский край и в обратном направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено в минувшую субботу, 12 ноября. Как отметил Минтранс РФ, мост для машин был открыт раньше запланированного срока. Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, который проезжал мимо. Ударная волна привела к обрушению двух пролетов автомобильной части моста. Жертвами происшествия стали четыре человека.