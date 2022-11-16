Движение авто по Крымскому мосту остановили до четырех вечера 16 ноября 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено в связи с проведением технологических работ в среду, 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

Как заявили в пресс-службе ведомства, движения автомобилей по Крымскому мосту не будет 16 ноября этого года с 04.00 до 16.00. В министерстве транспорта Крыма призвали граждан в данное время не планировать поездок из республики в Краснодарский край и в обратном направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено в минувшую субботу, 12 ноября. Как отметил Минтранс РФ, мост для машин был открыт раньше запланированного срока. Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, который проезжал мимо. Ударная волна привела к обрушению двух пролетов автомобильной части моста. Жертвами происшествия стали четыре человека.