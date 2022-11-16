В результате пожара и последующих взрывов в районе Фатих в Стамбуле никто не пострадал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате пожара и взрывов, которые произошли в районе Фатих в Стамбуле в ночь на 16 ноября 2022 года, никто не пострадал.

Как передает газета Sabah, причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля. Уточняется, что владелец машины, с которого начался пожар, ехал по улице Коджамустафа-паша, когда увидел, что машина задымила. После чего он остановился на обочине, обратившись за помощью к окружающим.

Позже автомобиль начал гореть, а огонь перекинулся на соседние машины, повредив также банкомат и здание неподалеку. Взрыв одного из авто произошел по причине возгорания. Пожарные бригады оперативно приехали на пожар, однако сильный огонь, который охватил машины, удалось потушить с трудом.

Издание также сообщает, что прибывшие на место происшествия правоохранительные органы не нашли свидетельств, которые бы указывали на теракт или поджог.