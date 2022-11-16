Глава ЦРУ встретился с Зеленским и подтвердил намерения США помогать Украине Фото: REUTERS

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в минувший вторник, 15 ноября в Киеве, подтвердив таким образом приверженность Вашингтона предоставлять поддержку украинской территории. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным.

«Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну», - сказано в заявлении издания, где отмечается, что глава ЦРУ также встретился с коллегами в украинском разведсообществе, обсудив с ними его недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

В издании также отмечают, что Бернс оставался «в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов».