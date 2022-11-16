Постпредство РФ при ООН заявило, что факты говорят о непричастности России к падению ракет в Польше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Факты все отчетливее говорят о непричастности России к попаданию ракет на территорию Польши. Об этом заявил накануне, 15 ноября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши, - написал дипломат в своем Телеграм-канале. - Еще один факт - немедленная истерика киевского режима с призывами наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.