Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным после возвращения с саммита G20

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после возвращения с саммита G20, проводимого на Бали, он планирует обсудить некоторые вопросы с российским коллегой Владимиром Путиным, об этом передает ТАСС.

В частности, турецкий лидер надеется на продление “зерновой сделки” на год.

“Я рассчитываю на продление этой работы (по “зерновой сделке” - прим.ред.). Наши переговоры постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор...”, - добавил Эрдоган.

Точные темы, которые он планирует обсудить с российским лидером, пока не обнародованы.

Ранее Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.