Номинантов на музыкальную премию "Гремми" представили в США Фото: REUTERS

В США представили списки номинантов Grammy, которые обнародованы на официальном сайте премии.

Лидером по числу номинаций стала американская певица Бейонсе, которая представлена сразу в девяти категориях. Рэпер Кендрик Ламар представлен в восьми номинациях, а британская певица Адель - в семи. В общей сложности номинантов можно увидеть в 91 категории.

Как сообщает «Известия», среди артистов, которые претендуют на Grammy, есть и российские музыканты. Так пианист Даниил Трифонов за альбом музыки Баха и его сыновей The Art Of Life был номинирован в категории «Лучшее классическое инструментальное соло».

Дирижер Максим Емельянычев, который записал альбом Eden совмести со своим коллективом Il Pomo D’Oro и сопрано Джойс Ди Донато, номинирован в номинации за лучший классический сольный вокальный альбом. В той же категории представлен пианист Кирилл Кузьмин, которого отметили за меццо-сопрано Сашей Кук How Do I Find You.

Напомним, 65-я церемония награждения Grammy пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе.