Захарова сообщила о попытке провокации со стороны журналистки против Лаврова в Камбодже

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам про попытку провокации против министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Камбодже. Инцидент случился во время Восточноазиатского саммита, который проходил 12-13 ноября 2022 года.

По словам Захаровой, на выходе из здания, где проводились мероприятия, к Лаврову подбежала женщина, "выдававшая себя за журналиста", и хотела телефоном дотронуться до министра.

"Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг прорывается… некая дама... Сложно сказать, кого и как она представляла", - уточнила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Женщина, выдававшая себя за представителя СМИ, включила телефон и попыталась дотронуться им до российского министра , не задавая ни одного вопроса, добавила дипломат.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Главу МИД РФ встретили традиционными танцами в национальных костюмах.