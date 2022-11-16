Эндокринолог перечислила неочевидные симптомы, которые выдают сахарный диабет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сахарный диабет долгое время может не выдавать себя, но разрушать организм. Эндокринолог Дарья Ладыгина перечислила неочевидные симптомы, которые указывают, что пора обратиться к врачу.

Сахарный диабет – это одно из опасных заболеваний, которое разрушает эндокринную систему. Из-за нарушения усвоения глюкозы организм буквально «ломается», но есть способы предупредить заболевание или перевести его в стойкую ремиссию.

В первую очередь от диабета страдают глаза, почки, сосуды, сердце и нервы.

Самый распространенный тип второй, его выявляют в 90% случаев. Сигналом станет учащенное мочеиспускание, сухость во рту, потеря веса и выраженная слабость. Активно болезнь проявляется после 45 лет.

Чтобы избежать болезни, нужно стараться не налегать на углеводы. Лишний вес тоже является фактором провокации.

- В норме индекс массы не должен превышать 25 килограммов на метр квадратный. Окружность талии у взрослого человека, у мужчины в номе не более 94 см, у женщин – 80 см. дальше начинается ожирение, - подчеркнула врач в беседе с Пятым каналом.

В зоне риска также люди с отягощенной наследственностью. Если заболевание встречалось у кого-то из родственников, то высок риск, что оно передастся.

Болезнь также часто встречается у женщин с поликистозом яичников. Это говорит о повышенном риске развития сахарного диабета второго типа. Сюда же можно добавить и малоподвижный образ жизни.

Еще одним сигналом при длительно высоких показателях уровня сахара в крови человек может жаловаться на онемение и покалывание в стопах, пишет ФАН.

Если же болезнь выявили, то поддержать здоровье можно с помощью безуглеводного питания и активного образа жизни. Нужно снижать вес, тогда наступит ремиссия и появится возможность не принимать препараты, сообщает Rt.